Инди-хит Lethal Company обошёл Baldur's Gate 3 в недельном чарте Steam
Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 9 по 16 января. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.
Лидером топа вновь оказался Steam Deck — пользователи продолжат покупать портативный ПК в том числе в его новой OLED-версии. На вторую строчку поднялся инди-хоррор Lethal Company от разработчика-одиночки под ником Zeekerss. Замкнула тройку Baldur's Gate 3, которая продолжает отлично продаваться без каких-либо скидок.
В десятку также вошли EA Sports FC 24, Rust, Anno 1800 и GTA 5.
Чарт Steam с 9 по 16 января
- Steam Deck
- Lethal Company
- Baldur's Gate 3
- Call of Duty
- EA Sports FC 24
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Rust
- Anno 1800
- Ready or Not
- GTA 5.
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