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Инди-хит Lethal Company обошёл Baldur's Gate 3 в недельном чарте Steam

Инди-хит Lethal Company обошёл Baldur's Gate 3 в недельном чарте Steam
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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 9 по 16 января. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Лидером топа вновь оказался Steam Deck — пользователи продолжат покупать портативный ПК в том числе в его новой OLED-версии. На вторую строчку поднялся инди-хоррор Lethal Company от разработчика-одиночки под ником Zeekerss. Замкнула тройку Baldur's Gate 3, которая продолжает отлично продаваться без каких-либо скидок.

В десятку также вошли EA Sports FC 24, Rust, Anno 1800 и GTA 5.

Чарт Steam с 9 по 16 января

  1. Steam Deck
  2. Lethal Company
  3. Baldur's Gate 3
  4. Call of Duty
  5. EA Sports FC 24
  6. Tom Clancy's Rainbow Six Siege
  7. Rust
  8. Anno 1800
  9. Ready or Not
  10. GTA 5.
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