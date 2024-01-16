Инди-хит Lethal Company обошёл Baldur's Gate 3 в недельном чарте Steam

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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 9 по 16 января. Как и всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Лидером топа вновь оказался Steam Deck — пользователи продолжат покупать портативный ПК в том числе в его новой OLED-версии. На вторую строчку поднялся инди-хоррор Lethal Company от разработчика-одиночки под ником Zeekerss. Замкнула тройку Baldur's Gate 3, которая продолжает отлично продаваться без каких-либо скидок.

В десятку также вошли EA Sports FC 24, Rust, Anno 1800 и GTA 5.

Чарт Steam с 9 по 16 января

Steam Deck Lethal Company Baldur's Gate 3 Call of Duty EA Sports FC 24 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rust Anno 1800 Ready or Not GTA 5.