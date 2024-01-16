Топ-менеджер Ubisoft посоветовал геймерам отвыкать от того, что они владеют своими играми

Директор по подпискам компании Ubisoft Филипп Трамбле рассказал о преимуществе подобных сервисов перед полноценной покупкой игр.

Руководитель отметил, что геймеры привыкли владеть своими играми, но теперь в этом нет необходимости.

Геймеры привыкли к подобному, но это должно измениться. Они уже отвыкли от коллекций компакт-дисков и DVD — это трансформация, которая в играх происходит медленнее. Но когда они привыкнут… они не потеряют прогресс. Потом вы продолжите играть с того же места, ничего не удалится. Вы не потеряете своих накоплений и так далее. Нужно просто принять, что теперь игра вам не принадлежит.

Трамбле рассказал, что хорошо понимает геймеров, так как до сих пор хранит две коробки с дисками. Однако людям стоит принять новую модель — тогда игроки поймут, что могут получить доступ к игре в любое время. Кроме того, вместо полной стоимости можно платить только тогда, когда вам нужен доступ к продуктам.