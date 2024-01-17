Звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого осудили за высказывания об умерших актёрах

Недавно звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый раскритиковал советских и российских актёров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. На это отреагировал блогер и телеведущий Отар Кушанашвили.

По его словам, Кологривый даже близко не стоит по уровню актёрства с Абдуловым и Смоктуновским. Кушанашвили подчеркнул, что даже его голодный кот играет лучше, чем Кологривый.

Может быть, он искренне считает, что они ему не ровня. Хотя то, что я видел в исполнении Кологривого, — это игра хуже моего кота, когда кот выпрашивает у меня еду. Когда кот выпрашивает еду, он играет чуть выше уровнем, чем все, кого Крыжовников снял в своём дерьме.

Кушанашвили считает, что Кологривый получил слишком много неоправданной популярности, которая не оправдывается.