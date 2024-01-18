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Звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж сыграет в экранизации Minecraft

Звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж сыграет в экранизации Minecraft
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По информации издания Deadline, американская актриса Дженнифер Кулидж присоединилась к касту экранизации Minecraft. Она исполнит одну из ролей в будущей картине, о которой пока нет никаких деталей.

Таким образом, звезда «Американского пирога» и «Белого лотоса» сыграет вместе с другими голливудскими звёздами, среди которых: Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Режиссёром ленты выступит Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации станут Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

Всё ещё неясно, будет ли грядущая экранизация полноценным фильмом или анимационной картиной. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.

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