Звезда «Белого лотоса» Дженнифер Кулидж сыграет в экранизации Minecraft

По информации издания Deadline, американская актриса Дженнифер Кулидж присоединилась к касту экранизации Minecraft. Она исполнит одну из ролей в будущей картине, о которой пока нет никаких деталей.

Таким образом, звезда «Американского пирога» и «Белого лотоса» сыграет вместе с другими голливудскими звёздами, среди которых: Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Даниэль Брукс и Себастьян Юджин Хансен. Режиссёром ленты выступит Джаред Хесс («Зачинщики»), а сценаристами и продюсерами игровой адаптации станут Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.

Всё ещё неясно, будет ли грядущая экранизация полноценным фильмом или анимационной картиной. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025 года — дате релиза не помешали даже забастовки сценаристов и актёров Голливуда.