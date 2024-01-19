Сильвестр Сталлоне работает над сценарием для «Неудержимых 5»
Во время недавнего интервью изданию Screen Rant актёр Дольф Лундгрен рассказал, что Сильвестр Сталлоне начал работать над сценарием пятой части «Неудержимых». Других деталей о новой части франшизы он не предоставил.
Зато много Лундгрен поговорил про провал «Неудержимых 4». По мнению актёра, он связан с тем, что Сталлоне не был сценаристом, а просто снялся в боевике. К тому же его выпустили не в самое удачное время. По большей части сам Лундгрен остался от ленты разочарованным.
У этого проекта с самого начала были проблемы, и обычно всё начинается со сценария, на самом деле у него не было действительно хорошего сценария. Я не играл главную роль, поэтому мне трудно взвешивать некоторые из этих вопросов, но я знаю, что Сталлоне не был вовлечён, как это обычно бывает. Он просто сыграл персонажа.
Ещё одна важная причина провала «Неудержимых 4» — внезапная смена режиссёра за месяц до съёмочного процесса.
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