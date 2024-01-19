Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выживач Palworld в духе «Покемонов» вышел в Steam — онлайн уже превысил 270 тыс. человек

Выживач Palworld в духе «Покемонов» вышел в Steam — онлайн уже превысил 270 тыс. человек
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоялся релиз симулятора Palworld в духе «Покемонов». Проект студии Pocketpair моментально стал одним из главных хитов Steam — онлайн игры уже превысил 270 тыс. человек. Причём число геймеров только продолжает увеличиваться.

Фото: SteamDB

Также тайтл занял четвёртое место в рейтинге игр Steam с самым большим онлайном. Больше только у Counter-Strike 2 (874 тыс.), Dota 2 (523 тыс.) и PUBG: BATTLEGROUNDS (464 тыс.).

В Palworld игрокам нужно собирать существ, похожих на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Симулятор получил более 820 отзывов, причём 82% из них — положительные.

Palworld доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.

Материалы по теме
Неизвестное дополнение для Elden Ring появилось в базе данных Steam
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android