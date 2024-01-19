Palworld показала феноменальный старт продаж в Steam

Симулятор Palworld в духе «Покемонов» от студии Pocketpair продолжает бить рекорды. Авторы игры объявили в соцсети X (ранее Twitter), что её продажи превысили 1 млн копий — для этого проекту понадобилось всего 8 часов после выхода в раннем доступе.

Фото: X/Pocket Pair, Inc.

Ко всему прочему, симулятор показывает феноменальные результаты в Steam: Palworld вошла в топ-25 игр за всю историю в Steam с самым большим онлайном. По этому показателю игра опередила GTA 5, Monster Hunter World, Destiny 2 и другие известные тайтлы.

Фото: SteamDB

На момент написания новости Palworld занимает третье место в рейтинге игр Steam с самым большим онлайном. Больше только у Counter-Strike 2 (855 тыс.) и Dota 2 (653 тыс.).

В Palworld игрокам нужно собирать существ, похожих на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Тайтл получил более 2,4 тысячи отзывов, причём 88% из них — положительные.