Выживач Palworld вошёл в топ-10 самых популярных игр в истории Steam

Выживач Palworld в духе «Покемонов» вышел в раннем доступе всего сутки назад, однако уже показывает феноменальные продажи и бьёт все рекорды Steam. К примеру, на момент написания новости тайтл вошёл в топ-10 самых популярных игр в истории цифрового магазина — в нём находятся 837 тыс. человек.

Фото: SteamDB

Вполне вероятно, что в ближайшее время симулятор спокойно доберётся и до восьмого места, сместив Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. Поскольку разрыв между двумя позициями составляет всего несколько тысяч игроков.

Топ-10 самых популярных игр в истории Steam

PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,2 млн человек Counter-Strike 2 — 1,8 млн человек Lost Ark— 1,3 млн человек Dota 2 — 1,2 млн человек Cyberpunk 2077 — 1 млн человек Elden Ring — 953 тыс. человек New World — 913 тыс. человек Hogwarts Legacy — 879 тыс. человек Baldur's Gate 3 — 875 тыс. человек Palworld — 837 тыс. человек

В Palworld геймерам предстоит собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 14,2 тысячи отзывов, причём 92% из них — положительные.