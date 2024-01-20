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Выживач Palworld вошёл в топ-10 самых популярных игр в истории Steam

Выживач Palworld вошёл в топ-10 самых популярных игр в истории Steam
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Выживач Palworld в духе «Покемонов» вышел в раннем доступе всего сутки назад, однако уже показывает феноменальные продажи и бьёт все рекорды Steam. К примеру, на момент написания новости тайтл вошёл в топ-10 самых популярных игр в истории цифрового магазина — в нём находятся 837 тыс. человек.

Фото: SteamDB

Вполне вероятно, что в ближайшее время симулятор спокойно доберётся и до восьмого места, сместив Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3. Поскольку разрыв между двумя позициями составляет всего несколько тысяч игроков.

Топ-10 самых популярных игр в истории Steam

  1. PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,2 млн человек
  2. Counter-Strike 2 — 1,8 млн человек
  3. Lost Ark— 1,3 млн человек
  4. Dota 2 — 1,2 млн человек
  5. Cyberpunk 2077 — 1 млн человек
  6. Elden Ring — 953 тыс. человек
  7. New World — 913 тыс. человек
  8. Hogwarts Legacy — 879 тыс. человек
  9. Baldur's Gate 3 — 875 тыс. человек
  10. Palworld — 837 тыс. человек

В Palworld геймерам предстоит собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 14,2 тысячи отзывов, причём 92% из них — положительные.

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