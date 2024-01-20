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Продажи выживача Palworld за первые сутки превысили 2 млн копий

Продажи выживача Palworld за первые сутки превысили 2 млн копий
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Авторы симулятора Palworld в духе «Покемонов» объявили в соцсети X (ранее Twitter), что его продажи превысили 2 млн копий. Напомним, проект доступен в раннем доступе Steam только сутки.

Фото: X (ранее Twitter)/Pocket Pair, Inc.

Также Palworld вошла в топ-12 игр за всю историю в Steam с самым большим онлайном. На момент написания материала выживач занимает второе место в рейтинге наиболее популярных игр цифрового магазина. Больше людей сейчас играет только в Counter-Strike 2 (695 тыс.)

Фото: SteamDB

В Palworld геймерам предстоит собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 11,2 тысячи отзывов, причём 92% из них — положительные.

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