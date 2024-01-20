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В 2023 году Роскомнадзор заблокировал почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом

В 2023 году Роскомнадзор заблокировал почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом
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Издание «Известия» сообщило, что в 2023 году Роскомнадзор заблокировал почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом. При этом годом ранее их было только 485 тыс. Отмечается, что за всё время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи было удалено приблизительно 178 млн ссылок.

Для владельцев ресурсов сейчас не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав.

Эксперты объясняют резкий всплеск пиратства в России двумя вещами: уходом легального западного контента из Сети и увеличением интереса жителей страны к отечественным фильмам/сериалам.

Представители российских онлайн-кинотеатров также рассказали, что объектом пиратства становится не только западный контент, но и отечественные проекты. В связи с этим в прошлом году некоторые стриминговые платформы усилили защиту своей фильмографии.

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