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Palworld снова поставила кучу рекордов в Steam

Palworld снова поставила кучу рекордов в Steam
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Симулятор Palworld в духе «Покемонов» продолжает бить всевозможные рекорды и показывать выдающиеся продажи. Сегодня, 21 января, авторы отчитались, что тираж реализованных копий игры превысил 3 млн. Проект находится в раннем доступе чуть меньше двух суток.

Фото: Pocket Pair, Inc.

Ко всему прочему, онлайн в Palworld превысил 1 млн игроков — это позволило выживачу войти в топ-6 самых популярных игр в истории Steam. На момент написания новости тайтл обогнал по онлайну все игры на площадке, включая Counter-Strike 2 и Dota 2.

Фото: SteamDB

Топ-10 самых популярных игр в истории Steam

  1. PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,2 млн человек.
  2. Counter-Strike 2 — 1,8 млн человек.
  3. Lost Ark — 1,3 млн человек.
  4. Dota 2 — 1,2 млн человек.
  5. Cyberpunk 2077 — 1,054 млн человек.
  6. Palworld — 1,006 млн человек.
  7. Elden Ring — 953 тыс. человек.
  8. New World — 913 тыс. человек.
  9. Hogwarts Legacy — 879 тыс. человек.
  10. Baldur's Gate 3 — 875 тыс. человек.

В Palworld геймерам предстоит собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 24,6 тысячи отзывов, причём 93% из них — положительные.

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