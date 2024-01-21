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Тед Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму» женился

Тед Мосби из сериала «Как я встретил вашу маму» женился
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Пару недель назад актёр Джош Рэднор, исполнивший роль Теда Мосби в сериале «Как я встретил вашу маму», женился на своей возлюбленной, Джордане Джейкобс. Артист также опубликовал в одной из своих соцсетей несколько фотографий со свадьбы.

Я женился! Две недели назад. В «лёгкую» метель. Это были невероятные, переполненные снежным блаженством выходные. Я безумно благодарен своим любимым людям за то, что они приехали. Но больше всего — Джордане. Я не могу поверить, что могу называть эту необыкновенную женщину своей женой.

Само мероприятие прошло в поместье Cedar Lakes, которое находится в долине реки Гудзон, штат Нью-Йорк. На церемонии присутствовало 164 гостя.

Комедийный сериал «Как я встретил вашу маму» выходил в период с 2005 по 2014 год. За это время было выпущено девять сезонов, а шоу удостоилось множества наград, включая шесть премий «Эмми».

Фотографии со свадьбы

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

Фото: Соцсети Джоша Рэднора

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