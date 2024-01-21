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Выживач Palworld обошёл Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam

Выживач Palworld обошёл Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam
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21 января выживач в стиле «Покемонов» Palworld обошёл Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в Steam. На момент написания новости в симулятор играют одновременно 1,13 млн человек.

Такой результат позволил Palworld войти в топ-5 самых популярных игр за всю историю Steam. Проект опережают только PUBG: BATTLEGROUNDS, Counter-Strike 2, Lost Ark и Dota 2.

Фото: SteamDB

Топ-10 самых популярных игр в истории Steam

  1. PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,2 млн человек.
  2. Counter-Strike 2 — 1,8 млн человек.
  3. Lost Ark — 1,3 млн человек.
  4. Dota 2 — 1,2 млн человек.
  5. Palworld — 1,13 млн человек.
  6. Cyberpunk 2077 — 1,054 млн человек.
  7. Elden Ring — 953 тыс. человек.
  8. New World — 913 тыс. человек.
  9. Hogwarts Legacy — 879 тыс. человек.
  10. Baldur's Gate 3 — 875 тыс. человек.

В Palworld игрокам нужно собирать существ, которые очень похожи на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Тайтл получил более 25,8 тыс. отзывов, причём 93% из них — положительные.

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