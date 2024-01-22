Актёр, сыгравший Франклина в GTA 5, высказался о GTA 6 и Люсии

Издание IGN опубликовало интервью с Шоном Фонтено. Он получил известность благодаря роли Франклина в GTA 5 — актёр озвучил и стал прототипом внешности героя.

Во время беседы Фонтено рассказал, что не был поражён трейлером GTA 6, поскольку осознаёт уровень мастерства Rockstar. Актёр знал, что всех ждёт что-то невероятное, в итоге так и получилось. Про своё участие в новой части GTA Фонтено ничего говорить не стал, да и не смог бы, если уже подписал с Rockstar договор о неразглашении.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Фонтено также высказался и про Люсию. Героиня GTA 6 понравилась актёру как внешне, так и своим стилем. Исполнитель роли Франклина отметил, что ему нравятся девушки примерно такого же типажа.