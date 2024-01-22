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Стала известна дата выхода 2-го сезона 2-й части мультсериала «Неуязвимый»

Продолжение супергеройского мультсериала «Неуязвимый» выйдет 14 марта
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Стриминговый сервис Amazon Prime сообщил, что второй сезон мультсериала «Неуязвимый» продолжает показывать 14 марта — как и прежде, по одному эпизоду в неделю.

Напомним, первые четыре серии супергеройского шоу вышли в ноябре, после чего проект ушёл на паузу. Теперь зрителей ожидает финал второго сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. Но в 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

Первую часть второго сезона критики и зрители приняли довольно тепло: некоторые даже называли проект лучшим сериалом в жанре.

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