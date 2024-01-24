Мировой ущерб от пиратства онлайн-контента составляет $ 71 млрд в год — Bloomberg

Издание Bloomberg сообщило, что мировой ущерб от пиратства онлайн-контента составляет $ 71 млрд в год. Эксперты Торговой палаты США оценили, что данная ситуация обходится экономике страны в $ 30 млрд потерянных доходов в год и примерно в 250 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что финансовая модель пиратских сервисов строится на рекламе и подписках. Ко всему прочему, они предоставляют более широкий спектр выбора контента, чем легальные платформы, поскольку крадут контент сразу из нескольких источников.

По словам журналистов, ряд пиратских сайтов представляют собой закрытые платформы, доступные только по приглашению — они крайне популярны в даркнете. Однако большинство таких сервисов выглядят вполне законными: они доступны для поиска в Google и рекламируются в TikTok, а также на других площадках.