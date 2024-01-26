Открытая бета многострадальной Skull and Bones пройдёт в начале февраля

Ubisoft в социальных сетях объявила, что открытый бета-тест многострадального пиратского экшена Skull and Bones пройдёт с 8 по 11 февраля. В нём смогут поучаствовать все желающие на ПК, PS5 и Xbox Series.

Разработчики подчеркнули, что весь прогресс, полученный в бете, перенесётся в полную версию игры после её покупки.

Фото: Ubisoft

Также авторы представили план поддержки проекта. В году будет четыре сезона, в каждом из сезонов геймеров ждут уникальные легендарные пираты и много косметических предметов, которые можно будет добыть.

Фото: Ubisoft

Судьбе тайтла не позавидуешь. Впервые игру показали в 2017 году, а планировали выпустить её в 2018-м. Потом из-за проблем было принято решение отложить релиз, но получилось так, что про игру совсем забыли. Потом разработку и вовсе перезапускали, надеясь выпустить экшен в 2023 году, но и так не сложилось.

Skull & Bones — пиратский экшен, в котором нужно вжиться в роль пирата, грабить судна, устраивать морские битвы и многое другое.