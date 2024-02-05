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Отечественный магазин приложений NashStore планируют запустить на iOS

Отечественный магазин приложений NashStore планируют запустить на iOS
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По информации газеты «Известия», российские разработчики создадут магазин приложений для iOS под названием NashStore. То есть магазин выпустят на iOS, так как на Android он функционирует уже давно.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что функциональность, позволяющая запускать альтернативные маркетплейсы на смартфонах Apple, пока официально подтверждена только в Евросоюзе.

Мы планируем создать российский магазин приложений для операционной системы iOS — NashStore. Тем не менее региональные ограничения можно будет обойти, если такие магазины не станут доступны в РФ.

В Европе альтернативные магазины приложений появятся с марта. Возможно, с этого же времени доступ к другим магазинам для владельцев iOS откроется и в России.

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