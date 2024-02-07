Первый взгляд на фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»

Культовый режиссёр Фрэнсис Форд Коппола выложил у себя в социальных сетях первое промо фильма «Мегалополис». На нём можно увидеть название ленты и город на заднем плане.

Фото: Соцсети Фрэнсиса Форда Копполы

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.

Премьера ленты должна состояться в этом году.