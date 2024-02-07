Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый взгляд на фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»

Первый взгляд на фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца»
Комментарии

Культовый режиссёр Фрэнсис Форд Коппола выложил у себя в социальных сетях первое промо фильма «Мегалополис». На нём можно увидеть название ленты и город на заднем плане.

Фото: Соцсети Фрэнсиса Форда Копполы

Сюжет перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х. Тогда же режиссёр написал первую версию сценария, но каждый раз откладывал его из-за более важных проектов.

Премьера ленты должна состояться в этом году.

Материалы по теме
Каким получился фильм «Присцилла: Элвис и я». Обзор кино
Каким получился фильм «Присцилла: Элвис и я». Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android