Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовала открытая бета пиратского экшена Skull and Bones от Ubisoft

Стартовала открытая бета пиратского экшена Skull and Bones от Ubisoft
Аудио-версия:
Комментарии

8 февраля Ubisoft запустила открытое бета-тестирование многострадальной игры Skull and Bones. Сыграть в пиратский экшен могут пользователи на ПК (в Epic Games Store и Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series. Тестирование продлится вплоть до 11 февраля, а релиз игры состоится уже 16-го числа.

Для участие в бете необходим аккаунт любого региона, кроме России и Беларуси.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Во время открытого бета-теста пользователи могут прокачать своего персонажа до шестого уровня и исследовать два региона: побережье Африки и Восточной Индии. Весь прогресс, полученный в рамках беты, можно будет перенести в полную версию игры.

Skull and Bones — одна из самых проблемных игр в истории Ubisoft. Игру про пиратов анонсировали в 2017 году, постоянно перенося дату выхода на всё более поздний срок.

Материалы по теме
Особенности ПК-версии и системные требования Skull and Bones
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android