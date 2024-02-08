Стартовала открытая бета пиратского экшена Skull and Bones от Ubisoft

8 февраля Ubisoft запустила открытое бета-тестирование многострадальной игры Skull and Bones. Сыграть в пиратский экшен могут пользователи на ПК (в Epic Games Store и Ubisoft Connect), PS5 и Xbox Series. Тестирование продлится вплоть до 11 февраля, а релиз игры состоится уже 16-го числа.

Для участие в бете необходим аккаунт любого региона, кроме России и Беларуси.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Во время открытого бета-теста пользователи могут прокачать своего персонажа до шестого уровня и исследовать два региона: побережье Африки и Восточной Индии. Весь прогресс, полученный в рамках беты, можно будет перенести в полную версию игры.

Skull and Bones — одна из самых проблемных игр в истории Ubisoft. Игру про пиратов анонсировали в 2017 году, постоянно перенося дату выхода на всё более поздний срок.