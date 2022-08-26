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Особенности ПК-версии и системные требования Skull and Bones

Особенности ПК-версии и системные требования Skull and Bones
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Ubisoft рассказала подробнее о ПК-версии Skull and Bones, подтвердив множество технических особенностей, включая очевидную поддержку 4К с HDR, разблокированную частоту кадров, множество опций настройки графики и UltraWide, а также трассировки лучей для глобального освещения и апскейлеров DLSS и FSR.

Вдобавок издатель представил системные требования пиратского экшена в четырёх конфигурациях.

Для 1080p при 30 FPS

С низким уровнем графики

  • Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;
  • Видеокарта — GTX 1060 или RX 570;
  • Оперативная память — 8 ГБ;
  • Свободное место — 65 ГБ (только SSD).

Для 1080p при 60 FPS

С высоким уровнем графики

  • Процессор — Intel Core i7-8700k или AMD Ryzen 5 3600;
  • Видеокарта — GTX 2070 или RX 5700 XT;
  • Оперативная память — 16 ГБ;
  • Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Для 1440р при 60 FPS

С высоким уровнем графики

  • Процессор — Intel Core i7-9700k или AMD Ryzen 5 5600 X;
  • Видеокарта — RTX 3070 или RX 6800;
  • Оперативная память — 16 ГБ;
  • Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Для 4К при 60 FPS

С уровнем графики ультра с применением DLSS или FSR

  • Процессор — Intel Core i5-11600k или AMD Ryzen 5 5600 X;
  • Видеокарта — RTX 3080 (DLSS баланс) или RX 6800 XT (FSR баланс);
  • Оперативная память — 16 ГБ;
  • Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Skull and Bones — пиратский сетевой экшен. Игра выходит 8 ноября на PS5, Xbox Series и ПК.

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