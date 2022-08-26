Особенности ПК-версии и системные требования Skull and Bones

Ubisoft рассказала подробнее о ПК-версии Skull and Bones, подтвердив множество технических особенностей, включая очевидную поддержку 4К с HDR, разблокированную частоту кадров, множество опций настройки графики и UltraWide, а также трассировки лучей для глобального освещения и апскейлеров DLSS и FSR.

Вдобавок издатель представил системные требования пиратского экшена в четырёх конфигурациях.

Для 1080p при 30 FPS

С низким уровнем графики

Процессор — Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 5 1600;

Видеокарта — GTX 1060 или RX 570;

Оперативная память — 8 ГБ;

Свободное место — 65 ГБ (только SSD).

Для 1080p при 60 FPS

С высоким уровнем графики

Процессор — Intel Core i7-8700k или AMD Ryzen 5 3600;

Видеокарта — GTX 2070 или RX 5700 XT;

Оперативная память — 16 ГБ;

Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Для 1440р при 60 FPS

С высоким уровнем графики

Процессор — Intel Core i7-9700k или AMD Ryzen 5 5600 X;

Видеокарта — RTX 3070 или RX 6800;

Оперативная память — 16 ГБ;

Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Для 4К при 60 FPS

С уровнем графики ультра с применением DLSS или FSR

Процессор — Intel Core i5-11600k или AMD Ryzen 5 5600 X;

Видеокарта — RTX 3080 (DLSS баланс) или RX 6800 XT (FSR баланс);

Оперативная память — 16 ГБ;

Место на диске — 65 ГБ (только SSD).

Skull and Bones — пиратский сетевой экшен. Игра выходит 8 ноября на PS5, Xbox Series и ПК.