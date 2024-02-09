«Джокер» из трейлера GTA 6 не хочет судиться с Rockstar — он требует всего лишь $ 50 тыс.

Лоуренс Салливан по прозвищу Джокер из Флориды не прекращает донимать Rockstar Games. Ранее американец требовал у разработчиков GTA 6 компенсацию в $ 10 млн за использование своего образа в игре и постоянно грозил иском в суд.

Он записал к студии уже несколько обращений, однако создатели игры их полностью проигнорировали. Забавно, что в последнем ролике Салливан заметно снизил свои аппетиты: теперь он хочет от разработчиков $ 50-100 тыс. и не собирается подавать в суд.

Видео доступно на YouTube-канале BigBob. Права на видео принадлежат LAWRENCE.SULLIVAN0.

Я больше не подаю на вас в суд… Дайте мне 50, дайте мне 100 тысяч, дайте озвучить персонажа, дайте пойти на встречу с фанатами и подписать автографы. Мы делаем мировые новости, каждый блог, все агентства знают меня. Поверьте мне… Я причина, по которой игра сейчас так популярна.

Релиз GTA 6 состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся и до ПК. В экшене ожидаются субтитры на русском языке.