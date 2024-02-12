Создатели Helldivers 2 признали проблему с серверами: они были не готовы к наплыву игроков

Разработчики Helldivers 2 из Arrowhead Game Studios выпустили заявление по поводу проблемы с подключением к серверам, на которую жаловались многие игроки.

В студии рассказали, что ввели несколько быстрых исправлений, но повышение лимита скорости и количества игроков на исправило ситуацию.

Нам удалось увеличить лимит скорости с 10 000/мин до 20 000/мин, а общая вместимость одновременных игроков была увеличена с 250 тысяч до 360 тысяч. Однако этого было недостаточно: через 5,5 минут количество игроков подскочило до 360 тысяч.

Спустя несколько дней после релиза Helldivers 2 побила рекорд по пиковому онлайну среди всех игр Sony — только в Steam в неё играли до 150 тыс. человек одновременно. Продажи игры вчера превысили отметку в 1 млн копий.