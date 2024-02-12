Фил Спенсер расскажет о новой стратегии Xbox уже 15 февраля

Microsoft назвала дату анонса своей новой стратегии Xbox. Презентация в формате обычного подкаста состоится 15 февраля в 23:00 мск на официальном YouTube-канале игрового направления компании.

Проведут грядущий подкаст глава Xbox Фил Спенсер, а также президенты Xbox Сара Бонд и Мэтт Бути. Трое топ-менеджеров расскажут о будущем компании и её дальнейшем векторе развития. Ожидается, что в подкасте объявят о выпуске бывших эксклюзивов Xbox и ПК на консолях PlayStation. Среди них могут быть в том числе ритм-экшен Hi-Fi Rush и пиратское сетевое приключение Sea of Thieves.

Слухи о новой стратегии Microsoft появились в начале февраля, когда сразу несколько инсайдеров заявили о планах по выпуску бывших эксклюзивов Xbox на конкурирующую платформу от Sony.