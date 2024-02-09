На сайте Avowed и Fable убрали упоминания консолей Xbox Series — это произошло ещё осенью

В начале февраля сразу несколько авторитетных инсайдеров поделились новой стратегией Microsoft. По их данным, компания рассматривает возможность выпуска своих эксклюзивных игр на консоли PlayStation, включая культовую серию Gears of War и грядущие релизы: ролевую игру Avowed и приключение Hellblade 2.

Как обратили внимание игроки, как будто в качестве подтверждения этой информации Microsoft начала ребрендинг страниц своих проектов на своём сайте. Так, со страниц Avowed и Fable пропал логотип консолей Xbox Series и упоминание попадания проектов в Game Pass в первый день продаж. Теперь там красуется надпись о релиза на ПК, Xbox и в облаке без упоминания моментального релиза в подписочном сервисе.

Страница Avowed на сайте Microsoft Фото: Microsoft

Страница Fable на сайте Microsoft Фото: Microsoft

Чуть позже внимательные пользователи форума ResetEra заметили, что изменения в дизайне страниц будущих игр произошли осенью 2023 года. Вполне возможно, что это обыкновенный ребрендинг — всеми деталями новой стратегии глава Xbox Фил Спенсер поделится уже на следующей неделе.