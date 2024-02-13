Шлем Apple Vision Pro и его аналоги полностью заменят планшеты — Bloomberg

Издание Bloomberg выпустило колонку с впечатлениями от Vision Pro — шлема дополненной реальности от Apple. Обозреватель Марк Гурман порассуждал о том, какое будущее ждёт новое устройство от корпорации Тима Кука.

По мнению журналиста, Vision Pro — удивительное устройство, которое работает здесь и сейчас. Учитывая технологии и опыт Apple, будущие итерации шлема наверняка изменят рынок мобильных гаджетов. И речь здесь идёт именно об iPad — планшеты пострадают в первую очередь, считает Гурман.

По его мнению, именно эти устройства сейчас вызывают больше всего вопросов у самой Apple. Если раньше iPad можно было назвать «большим iPhone» или «планшетным компьютером Mac», то с развитием гаджетов планшеты оказались на заднем плане, серьёзно уступая своим внутренним конкурентам.

Журналист также предрёк резкое развитие гарнитур смешанной реальности среди других производителей, включая Samsung, Huawei, Xiaomi и другие компании. В ближайшие годы они представят свои версии шлемов для работы, просмотра кино и сёрфинга в интернете.