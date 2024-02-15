Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы Hollow Knight: Silksong ответили фанатам в пятую годовщину анонса игры

Авторы Hollow Knight: Silksong ответили фанатам в пятую годовщину анонса игры
Комментарии

14 февраля Hollow Knight: Silksong отпраздновала очередную годовщину — с момента анонса игры прошло пять лет. Новостей о тайтле не было слышно уже на протяжении девяти месяцев, что очень расстраивало фанатов.

Фото: Reddit

Однако представитель студии Мэттью Гриффин наконец-то прервал молчание. Он лишь кратко сообщил, что команда по-прежнему усердно работает над игрой. На новые подробности или геймплейные кадры разработчик не расщедрился.

Hollow Knight: Silksong — продолжение культовой метроидвании Hollow Knight. В своё время проект получил множество восторженных отзывов как от профильных изданий, так и от обычных игроков.

Тайтл точно выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. С релиза игра попадёт в Game Pass.

Материалы по теме
Всё, что известно о Hollow Knight: Silksong. Продолжения культовой игры ждут уже семь лет
Всё, что известно о Hollow Knight: Silksong. Продолжения культовой игры ждут уже семь лет
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android