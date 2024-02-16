В России представили отечественный ноутбук с операционной системой «ОСнова»

Российский производитель Fplus представил свой новый продукт — ноутбук Flaptop i5-16512. Это портативный компьютер с предустановленной отечественной операционной системой «ОСнова». Устройство поступит в продажу уже скоро, стоимость станет известна чуть позже.

Ноутбук работает на базе 10-ядерного процессора Intel Core i5–1235U с частотой до 4,4 ГГц. Flaptop i5-16512 получил 15,6-дюймовый IPS‑экран с разрешением 1920х1080 пикселей, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Время работы устройства от одного заряда аккумулятора составляет около 7 часов.

Ноутбук работает под управлением «ОСновы» — российской операционной системы на базе Linux, которая ранее использовалась в корпоративном секторе. ОС адаптировали для домашнего использовали и включили в неё пакет офисных приложений для работы с документами «МойОфис», браузеры «Яндекс Браузер», Chromium и Konqueror, а также утилиту Wine, обеспечивающую совместимость приложений для Windows.