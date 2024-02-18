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Николас Кейдж может сыграть нуарного Человека-паука в грядущем мрачном сериале

Николас Кейдж может сыграть нуарного Человека-паука в грядущем мрачном сериале
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Николас Кейдж однажды уже сыграл Человека-паука — он озвучивал нуарного героя в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Однако сейчас Sony и Amazon работают над полноценным сериалом про мрачного героя — и культовый актёр может вернуться к роли в нём.

Как сообщают источники издания The Ankler, Кейдж сейчас ведёт «серьёзные переговоры» касательно роли.

Ещё в работе «Человек-паук Нуар». Мои источники сообщают, что Николас Кейдж ведёт серьёзные переговоры, чтобы использовать главную роль в сериале, события которого развернутся в Нью-Йорке 1930 года.

Сериал создаётся для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video, однако дата выхода ещё неизвестна, поскольку сейчас идут подготовительные работы — официально даже актёров не подобрали.

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