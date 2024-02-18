Анонсирован смартфон Vivo Y100t с экраном 120 Гц и большой батареей

На этой неделе был анонсирован смартфон Vivo Y100t. Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200.

Фото: Vivo

Гаджет оборудован 6,64-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также девайс оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядкой до 120 Вт.

Основная камера обладает 64-МП объективом с поддержкой OIS и 2-МП датчиком глубины, а передняя — 16-МП датчиком. Ко всему прочему, Vivo Y100t оснащён боковым сканером отпечатков пальцев и NFC-чипом.

Устройство будет доступно для покупки в двух расцветках: синей и чёрной. Стоимость смартфона и другие подробности пока не раскрываются. Больше информации производитель обещает раскрыть уже 23 февраля.