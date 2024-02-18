Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy F15

Внимательные пользователи обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench 6 результаты тестов будущего смартфона Samsung Galaxy F15. Судя по ним, устройство будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц.

Девайс набрал 690 баллов в однопоточном тесте и 1752 балла в многопоточном. Аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мА/ч и операционную систему Android 14. Правда, расстраивает объём оперативной памяти — всего 4 Гб.

Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung Galaxy F15 обзаведётся 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, а также основной камерой с модулем на 50 МП. Другие подробности пока не раскрываются.

Дата официальной презентации смартфона неизвестна — в её рамках компания назовёт стоимость девайса.