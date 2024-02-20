Эксперт рассказал, как обезопасить смартфон от вирусов

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал «Москве 24», как россиянам не допустить заражения смартфона вирусами. Он подчеркнул, что людям не стоит переходить по неизвестным ссылкам.

В качестве мер безопасности Власов также рекомендует с осторожностью использовать сети Wi-Fi. Если этого не делать, то велик риск

С осторожностью пользуйтесь общедоступными сетями Wi-Fi. Если подключаетесь к каким-то государственным типам беспроводного интернета в транспорте, вряд ли что-то подцепите. Но если вы сидите в непонятном месте и вам предлагают бесплатный Wi-Fi, просто подумайте, так ли он нужен.

В случае заражения смартфона вирусами, отметил Власов, устройство переходит под внешнее управление неизвестных лиц.