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«Давайте проведём следующие игры в Казахстане»: Касым-Жомарт Токаев — про Игры будущего

«Давайте проведём следующие игры в Казахстане»: Касым-Жомарт Токаев — про Игры будущего
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На церемонии открытия Игр будущего – 2024 в Казани выступили сразу несколько президентов разных стран, среди которых был президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В своей короткой речи он предложил провести следующие Игры будущего в Казахстане.

Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр, это уникальные игры, которые не имеют аналогов в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведём следующие игры в Казахстане.

Видео доступно на YouTube-канале Games of the Future. Права на видео принадлежат АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

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Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

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