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Эксперт рассказал, почему не стоит закрывать фоновые приложения на Android

Ведущий эксперт по сетевым угрозам и разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов рассказал изданию «Газета.Ru», почему нельзя закрывать фоновые приложения на Android.

По словам Горбунова, из-за частого закрытия свёрнутых приложений на Android может быстрее наступить разрядка смартфона, поскольку на повторный запуск программ устройство тратит больше энергии, чем на их открытие из фона.

Когда пользователь снова обращается к ранее свёрнутому приложению, системе уже не требуется инициировать его полную загрузку, а нужно лишь восстановить кэш. В случае закрытия ОС придётся вновь подгружать все необходимые ресурсы, поэтому с этой точки зрения сворачивание приложений несёт больше пользы, чем закрытие.

Эксперт подытожил, что, если постоянно открывать и закрывать приложения, заряд будет быстрее расходоваться.