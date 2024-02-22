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«Новый современный шедевр»: критики восхваляют Final Fantasy 7 Rebirth

«Новый современный шедевр»: критики восхваляют Final Fantasy 7 Rebirth
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22 февраля критики опубликовали обзоры Final Fantasy 7 Rebirth — продолжения ремейка культовой Final Fantasy 7. Журналисты уже прошли новинку и выставили ей свои оценки.

Так, на агрегаторе Opencritic у Final Fantasy 7 Rebirth очень высокий балл — 92 из 100. Обозреватели хвалят сюжет, проработанных персонажей и улучшенную боевую систему, однако ругают наполнение открытого мира. В целом критики называют продолжение серьёзным шагом вперёд по сравнению с предыдущей частью.

Фото: Opencritic

Отрывки из обзоров критиков на Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth — это кульминация жанра экшен-RPG. Огромная, смелая и амбициозная работа, отдающая должное классике, но при этом представляет собой нечто новое.
Rebirth — одна из лучших игр последнего десятилетия.
Final Fantasy 7 Rebirth продолжает идеи FF7 Remake, десятикратно увеличивая масштабы и характеры классической игры, создавая новый современный шедевр.
Пусть сейчас только февраль, но я уверен, что Final Fantasy 7 Rebirth станет игрой 2024 года.
Final Fantasy 7 Rebirth — отличная ролевая игра с одними из лучших персонажей в истории видеоигр. Хотя некоторый контент в открытом мире не очень интересный, а основной сюжет развивается относительно неспешно, время, проведённое с Аэрит, Тифой и бандой, делает это путешествие чрезвычайно приятным, и вы наверняка потратите на него сотню часов.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится уже 29 февраля эксклюзивно на PS5, после чего игра появится и на ПК.

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