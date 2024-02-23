Игра «Отряд самоубийц» не оправдала ожиданий Warner Bros.

Сегодня Warner Bros. опубликовала новый финансовый отчёт. Из него стало известно, что игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не оправдала ожиданий компании.

Отмечается, что сложившаяся ситуация сильно ударит по игровому подразделению Warner Bros. Поэтому никаких крупных релизов от компании в этом году ждать не стоит.

Напомним, релиз «Отряда самоубийц» состоялся 2 февраля. На Metacritic рейтинг тайтла от игроков составил всего 3,7 балла. Геймеры в основном разочаровались в проекте, особенно сильно жалуясь на боевую систему, отсутствие контента в поздней стадии игры и раздражающую сервисную модель.

Фото: SteamDB

Игра растеряла почти всю свою аудиторию буквально за месяц. Если в начале февраля пиковый онлайн «Отряда самоубийц» превышал 13 тыс. человек, то сейчас не поднимается и выше 1 тыс. человек.