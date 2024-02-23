Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Игра «Отряд самоубийц» не оправдала ожиданий Warner Bros.

Игра «Отряд самоубийц» не оправдала ожиданий Warner Bros.
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня Warner Bros. опубликовала новый финансовый отчёт. Из него стало известно, что игра «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» не оправдала ожиданий компании.

Отмечается, что сложившаяся ситуация сильно ударит по игровому подразделению Warner Bros. Поэтому никаких крупных релизов от компании в этом году ждать не стоит.

Напомним, релиз «Отряда самоубийц» состоялся 2 февраля. На Metacritic рейтинг тайтла от игроков составил всего 3,7 балла. Геймеры в основном разочаровались в проекте, особенно сильно жалуясь на боевую систему, отсутствие контента в поздней стадии игры и раздражающую сервисную модель.

Фото: SteamDB

Игра растеряла почти всю свою аудиторию буквально за месяц. Если в начале февраля пиковый онлайн «Отряда самоубийц» превышал 13 тыс. человек, то сейчас не поднимается и выше 1 тыс. человек.

Материалы по теме
Видео
Фанат показал альтернативную концовку «Отряда самоубийц» с брутальным Бэтменом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android