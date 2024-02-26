Индия в 16 раз увеличила поставки смартфонов в Россию

По информации издания «РИА Новости», Индия за 2023 год увеличила в 16 раз в денежном выражении поставки смартфонов в Россию, пик пришёлся на ноябрь

Сообщается, что в 2023 году объём поставок смартфонов из Индии в Россию составил $ 97,3 млн. В 2022-м объём оценивался всего в $ 6,1 млн. При этом пик в месячном разрезе пришелся на ноябрь — $ 27,29 млн, а спад был в марте и июле — там значения оказались нулевыми.

По словам руководителя проектов EvApps Родиона Труфанова, у Индии есть одни из самых крупных производственных площадок во всём мире. Именно поэтому там производят свою продукцию Apple, Xiaomi, Samsung и прочие компании.

Xiaomi везут много с индийского рынка, поскольку там есть фабрика, она для Индии делает цены ниже, чем можно получить в Китае.

По словам аналитиков, из Индии в Россию завозят не собственные бренды, а наиболее популярные и пользующиеся спросом.