Минцифры обяжет Apple разрешать загружать сторонние приложения в России

По информации газеты «Коммерсантъ», в Минцифры вернулась идея обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов: законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Судя по всему, в России хотят запустить меру, аналогичную закону о цифровых рынках в Европе, который недавно вступил в силу. В Евросоюзе тоже обязали Apple разрешить устанавливать приложения из сторонних магазинов.

По данным «Коммерсанта», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, они должны будут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

В Минцифры отметили, что даже с изменениями, действующими только в ЕС, iOS не позволяет устанавливать сторонние приложения настолько же свободно, как Android.