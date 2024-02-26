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Lenovo показала первый в мире ноутбук с прозрачным экраном

Lenovo показала первый в мире ноутбук с прозрачным экраном
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На выставке мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2024 компания Lenovo представила концепт ноутбука с прозрачным дисплеем. Он получил кодовое название ThinkBook Transparent Display Laptop Concept.

Прототип устройства получил 17,3-дюймовый MicroLED-дисплей с относительно низким разрешением — 1280х720 пикселей. Максимальная яркость экрана составляет 1000 нит, он обеспечивает прозрачность изображения вплоть до 55%. Клавиатура концепта выполнена в сенсорном формате — её можно использовать не только для набора текста, но и для рисования с помощью стилуса.

В Lenovo отмечают, что ThinkBook Transparent Display Laptop Concept — это лишь концепт возможного устройства, поэтому не стоит ждать выхода подобного ноутбука в ближайшее время. Однако в компании заинтересованы в развитии технологии прозрачного дисплея, что наверняка рано или поздно приведёт к выходу подобного компьютера на потребительском рынке.

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