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Групповой этап. День 2. Стрим A
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14:00 Мск
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Умер Крис Готье — звезда игры Need for Speed: Carbon и сериала «Однажды в сказке»

Умер Крис Готье — звезда игры Need for Speed: Carbon и сериала «Однажды в сказке»
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В возрасте 48 лет умер актёр Крис Готье. Причины смерти неизвестны, но она произошла после непродолжительной болезни.

Геймерам Готье известен по роли Невилла в Need for Speed: Carbon. Также он снимался во многих известных сериалах, среди которых «Однажды в сказке» (2012-2018), «Эврика» (2006), «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2017-2019), «Тайны Смолвиля» (2001-2011) и «Сверхъестественное» (2005-2020).

Многие коллеги актёра высказали своё сожаление, среди них были и создатели Need for Speed.

Мы шокированы и опечалены смертью Криса Готье. Крис, сыгравший Невилла в Need for Speed: Carbon, был одарённым актёром и писателем. Всем нам в EA и Criterion будет не хватать его.

Колин О’Донохью, звезда «Однажды в сказке», рассказал в соцсетях, что его «сердце разбито».

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