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Групповой этап. День 4. Стрим A
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14:00 Мск
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По «Паранормальному явлению» выпустят хоррор-игру

По «Паранормальному явлению» выпустят хоррор-игру
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Издание Variety сообщило, что в разработке находится хоррор-игра по франшизе «Паранормальное явление». За создание тайтла отвечает студия DarkStone Digital, а издателем выступает DreadXP. Paramount Game Studios оказывает авторам поддержку.

Как следует из описания, тайтл расширит лор франшизы и предложит взглянуть на него под другим углом. В игре реализуют систему, которая будет динамически менять тип и интенсивность пугающих моментов в зависимости от действий игроков.

В тизере ниже можно увидеть только название игры и больше ничего. Релиз проекта запланирован на 2026 год.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат DreadXP.

Игра выйдет для нескольких платформ, но для каких именно, не уточняется.

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