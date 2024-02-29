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Rockstar попросила сотрудников работать из офиса для финальной стадии разработки GTA 6

Rockstar попросила сотрудников работать из офиса для финальной стадии разработки GTA 6
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По информации издания Bloomberg, Rockstar Games попросила своих сотрудников вернуться в офис для пятидневной рабочей недели. Сейчас большая часть работников трудится удалённо. С апреля они должны перейти в обычный рабочий режим.

Возвращение в офис необходимо, поскольку разработка GTA 6 переходит в финальную стадию. Более того, Rockstar отметила, что командная работа позволит сплочённо и более эффективно работать над игрой.

Внесение этих изменений даёт нам наилучшие возможности для выпуска следующей GTA на том уровне качества и полировки, который, как мы знаем, ей требуется, наряду с планом, соответствующим масштабу и амбициям игры.

GTA 6 должна выйти в 2025 году. Точную дату Rockstar пока не называла.

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