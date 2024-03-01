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«Дюна 2» заработала на предпросмотрах $ 12 млн — в два раза больше первой части

1 марта состоялась мировая премьера картины «Дюна 2» Дени Вильнёва. Продолжение фантастического эпика по роману Фрэнка Герберта уже успели показать в около 3,4 тысячи кинотеатрах.

На предпросмотрах картина заработала $ 12 млн — это в два раза больше первой части. По самым оптимистичным прогнозам аналитиков за первые выходные сборы «Дюны 2» могут достигнуть отметки в $ 90 млн. Согласно более сдержанным оценкам лента заработает за данный период $ 70-80 млн.

Обычные зрители хвалят фильм за потрясающую актёрскую игру, спецэффекты, операторскую работу и постоянное ощущение эпичности происходящего. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Зендея.

«Дюна 2» также доберётся и до кинотеатров России. Неофициальные показы в стране запланированы на 7 марта.