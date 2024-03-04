Rockstar ищет сотрудника для локализации GTA 6 на русский язык

На сайте Rockstar появилась вакансия тестировщика локализации GTA 6 на русский язык. Судя по всему, это может говорить о том, что экшен переведут на русский язык.

В обязанности искомого претендента входит: вычитывание всего текста, контроль качества готовой локализации, соответствие терминов в игре и сервисов, спонтанный перевод при надобности. Работать придётся из офиса студии в Лондоне, удалённо работать нельзя.

Интересно, что контракт со специалистом заключают на 12 месяцев, то есть до начала 2025 года. После истечения срока услуги, вероятно, в дальнейшем не будут нужны.

Дебютный трейлер GTA 6 показали в начале декабря 2023 года. В ролике продемонстрировали главных героев и окрестности современного Вайс-Сити.