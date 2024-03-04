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«Дюна 2» стартовала со $ 178 млн по миру — выше ожиданий аналитиков

«Дюна 2» стартовала со $ 178 млн по миру — выше ожиданий аналитиков
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По итогам первого уикенда фильм «Дюна 2» заработал $ 178 млн в кинотеатрах по всему миру. Картина Дени Вильнёва показала лучший старт 2024 года, который ранее удерживал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом.

Из них примерно $ 81,5 млн пришлись исключительно на США и Канаду — остальная сумма заработана в странах Европы, Южной Америки и Азии. При этом до Китая лента доберётся только 8 марта и наверняка принесёт фильму солидную часть выручки: первая часть во времена пандемийных ограничений собрала в стране $ 39,5 млн.

Учитывая бюджет картины в $ 290 млн, блокбастеру Дени Вильнёва необходимо собрать около $ 600 млн, чтобы окупиться. Аналитики считают, что это вполне достижимая цифра — ленту очень высоко оценили зрители и критики, а в соцсетях становится всё больше мемов с событиями из продолжения.

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