Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы «Дюны 2» в США всего за неделю превысили результаты первой части

Сборы «Дюны 2» в США всего за неделю превысили результаты первой части
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первой недели проката сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 109 млн в США. Продолжение фантастического эпоса Дени Вильнёва уже превзошло показатели первой части в домашнем регионе — показы оригинальной «Дюны» в Северной Америке завершились с результатом в $ 108,8 млн.

Стоит отметить, что первый фильм вышел осенью 2021 года в гибридном формате: в кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре HBO Max. Продолжение же доступно исключительно на большом экране и выйдет в цифровых сервисах не раньше середины апреля.

Сюжет «Дюны 2» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис после событий первой части. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики и зрители уже оценили ленту, назвав её одним из лучших блокбастеров XXI века.

Материалы по теме
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android