Сборы «Дюны 2» в США всего за неделю превысили результаты первой части

По итогам первой недели проката сборы фильма «Дюна 2» превысили $ 109 млн в США. Продолжение фантастического эпоса Дени Вильнёва уже превзошло показатели первой части в домашнем регионе — показы оригинальной «Дюны» в Северной Америке завершились с результатом в $ 108,8 млн.

Стоит отметить, что первый фильм вышел осенью 2021 года в гибридном формате: в кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре HBO Max. Продолжение же доступно исключительно на большом экране и выйдет в цифровых сервисах не раньше середины апреля.

Сюжет «Дюны 2» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис после событий первой части. Немалая часть хронометража отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Критики и зрители уже оценили ленту, назвав её одним из лучших блокбастеров XXI века.