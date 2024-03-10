Общие сборы «Дюны 2» превысили $ 350 млн за две недели проката

По итогам второго уикенда фильм «Дюна 2» заработал $ 46 млн в США — падение сборов по сравнению с первой неделей составило всего лишь 46%. Это один из лучших показателей среди современных блокбастеров за последние годы.

Таким образом, сборы фильма в Северной Америке теперь составляют $ 157 млн. Что касается мировых показателей, то здесь «Дюна 2» заработала около $ 210 млн — общая касса ленты достигла отметки в $ 367 млн. Учитывая общий бюджет ленты в $ 290 млн, картина может окупиться уже по итогам следующих выходных. Аналитики считают, что граница окупаемости для картины составляет примерно $ 500 млн.

Тем временем «Дюну 2» уже неофициально показывают в большинстве кинотеатров России. Киносети используют уже привычную схему с предсеансовым обслуживанием, демонстрируя настоящую копию фильма с русским дубляжом.