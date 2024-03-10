Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Общие сборы «Дюны 2» превысили $ 350 млн за две недели проката

Общие сборы «Дюны 2» превысили $ 350 млн за две недели проката
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам второго уикенда фильм «Дюна 2» заработал $ 46 млн в США — падение сборов по сравнению с первой неделей составило всего лишь 46%. Это один из лучших показателей среди современных блокбастеров за последние годы.

Таким образом, сборы фильма в Северной Америке теперь составляют $ 157 млн. Что касается мировых показателей, то здесь «Дюна 2» заработала около $ 210 млн — общая касса ленты достигла отметки в $ 367 млн. Учитывая общий бюджет ленты в $ 290 млн, картина может окупиться уже по итогам следующих выходных. Аналитики считают, что граница окупаемости для картины составляет примерно $ 500 млн.

Тем временем «Дюну 2» уже неофициально показывают в большинстве кинотеатров России. Киносети используют уже привычную схему с предсеансовым обслуживанием, демонстрируя настоящую копию фильма с русским дубляжом.

Материалы по теме
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
«Дюна 2» уже один из лучших фильмов за всю историю. Такое кино не пропускают
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android