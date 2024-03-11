Первый сезон «Миротворца» не считается каноном новой киновселенной DC

Первый сезон сериала «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли не входит в канон обновлённой киновселенной DC, которую создаёт Джеймс Ганн. Об этом режиссёр рассказал сам.

По словам Ганна, первый сезон «Миротворца» развивается в самостоятельной вселенной, не имеющим ничего общего с новым каноном. Подобного про второй сезон глава новой киновселенной DC не говорил. Вероятно, он уже станет частью событий киновселенной.

Кстати, старт производства второго сезона шоу намечен на лето этого года.

Сериал «Миротворец» рассказывает про злодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле.