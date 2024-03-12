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«Дюна 2» заработала в России более 100 млн рублей за первые выходные — СМИ

«Дюна 2» заработала в России более 100 млн рублей за первые выходные — СМИ
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1 марта в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Дюны 2» — продолжения фантастического эпоса Дени Вильнёва. Лента не добралась до России, однако её показывают в стране неофициально: с помощью предсеансового обслуживания перед короткометражными картинами.

Как обратил внимание «Кинопоиск», таким способом фильм заработал в России не менее 124 млн рублей за прошлые выходные. Это примерная цифра, которая не учитывает так называемые «арендованные залы» кинотеатров и другие способы показа, которые могут не отображаться в базе данных ЕАИС.

По итогам проката в 2021 году оригинальная «Дюна» заработала в России 1,5 млрд рублей. Если сравнить стартовые сборы второй части с другими голливудскими показами в стране, то блокбастер стартовал лучше «Форсажа 10» (около 100 млн рублей в первый уикенд) и «Барби» (около 115 млн рублей за выходные).

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