«Я чувствую вашу любовь»: Лили Гладстоун не расстроилась после проигрыша на «Оскаре»

Американская актриса Лили Гладстоун, которую многие называли главным претендентом на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, сохранила хорошее настроение после поражения от Эммы Стоун.

Исполнительница роли Молли Бёркхарт в «Убийцах цветочной луны» Скорсезе заявила, что счастлива получить такую поддержку:

Сегодня я чувствую вашу любовь, особенно со стороны индейцев Америки. Kittōkuniikaakomimmōpo’waw – серьёзно, я вас всех люблю.

Гладстоун могла стать первым представителем коренных народов США, получившим «Оскар» за лучшую женскую роль. Сама актриса считает, что это не единственный способ «сотворить историю», и признала, что рада за свою подругу Эмму Стоун, с которой познакомилась в этом году.

Моё кольцо — такое же есть у Эммы Стоун. Она прислала мне это вчера, а затем прислала мне фото, на которой одета так же, как я. За всё это время мы стали верными друзьями.

Эксперты также отмечают, что сложно определить, какую роль сыграла Гладстоун в фильме Мартина Скорсезе — главную и второстепенную. Некоторые уверены, что Лили могла легко получить «Оскар» в другой номинации.