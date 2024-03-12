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«Я чувствую вашу любовь»: Лили Гладстоун не расстроилась после проигрыша на «Оскаре»

«Я чувствую вашу любовь»: Лили Гладстоун не расстроилась после проигрыша на «Оскаре»
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Американская актриса Лили Гладстоун, которую многие называли главным претендентом на премию «Оскар» за лучшую женскую роль, сохранила хорошее настроение после поражения от Эммы Стоун.

Исполнительница роли Молли Бёркхарт в «Убийцах цветочной луны» Скорсезе заявила, что счастлива получить такую поддержку:

Сегодня я чувствую вашу любовь, особенно со стороны индейцев Америки. Kittōkuniikaakomimmōpo’waw – серьёзно, я вас всех люблю.

Гладстоун могла стать первым представителем коренных народов США, получившим «Оскар» за лучшую женскую роль. Сама актриса считает, что это не единственный способ «сотворить историю», и признала, что рада за свою подругу Эмму Стоун, с которой познакомилась в этом году.

Моё кольцо — такое же есть у Эммы Стоун. Она прислала мне это вчера, а затем прислала мне фото, на которой одета так же, как я. За всё это время мы стали верными друзьями.

Эксперты также отмечают, что сложно определить, какую роль сыграла Гладстоун в фильме Мартина Скорсезе — главную и второстепенную. Некоторые уверены, что Лили могла легко получить «Оскар» в другой номинации.

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